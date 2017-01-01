Решаемся на второго: Программу маткапитала продлят

Президент Владимир Путин выступил с инициативой продлить действие материнского капитала ещё на три года. При этом он упомянул о желании расширить возможности маткапитала, передаёт ВашГород.ру.

«Помощь должна быть адресной. Если нужно семье – то можно выплачивать ежемесячно маткапитал. Но помощь должна быть оказана тем, кто действительно нуждается», — подчеркнул он.

Ранее мы рассказали о введении ежемесячных выплат на рождение первого ребёнка в семье.