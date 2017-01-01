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Новость от 29 Ноября 2017

Решаемся на второго: Программу маткапитала продлят

Президент Владимир Путин выступил с инициативой продлить действие материнского капитала ещё на три года. При этом он упомянул о желании расширить возможности маткапитала, передаёт ВашГород.ру.  

«Помощь должна быть адресной. Если нужно семье – то можно выплачивать ежемесячно маткапитал. Но помощь должна быть оказана тем, кто действительно нуждается», — подчеркнул он.

Ранее мы рассказали о введении ежемесячных выплат на рождение первого ребёнка в семье.

 

novokuznetsk.su

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