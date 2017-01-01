Станет проще и удобнее: россиянам придумали новые налоги

Чтобы повысить поступаемость налогов к казну и вывести предпринимателей из тени в Правительстве обсуждают ввод новых налогов – более простых и удобных для россиян.

Как сообщает газета Ведомости, первый зампред правительства Игорь Шувалов предложил сократить издержки, а также ввести новые кассы и онлайн-мониторинг.

Другими словами, в Правительстве думают создать онлайн-офис, который будет работать как касса — через него человек будет взаимодействовать с Федеральной налоговой службой (ФНС). Этот сервис будет доступен как самозанятым, так и предпринимателям без наёмных работников.

Кроме этого рассматривается вариант ввода оборотного налога, который шел бы и на покрытие страховых взносов, выплату страховых взносов. Планируется настройка уже имеющихся режимов с более простой регистрацией.

Ранее обсуждалась возможность ввода социального налогового вычета по найму жилья.