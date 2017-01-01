Деньги нужны всем: Новокузнецкие предприниматели смогут вернуть часть затрат за участие в ярмарках

В пресс-службе «МФЦ Новокузнецка» рассказали, что с 23 ноября стартовала программа на возмещение части затрат за участие в выставках и ярмарках в целях продвижения производимых товаров, выполненных работ или оказываемых услуг.

Приём документов ведётся до 23 декабря 2017 года в МАУ «МФЦ Новокузнецка» ( ул. Сеченова, 28А БЦ «Меридиан» офис 303).

При себе иметь заявление, справку о полученных субсидиях за три года, расчет суммы финансовой поддержки, бизнес-проект и описание идеи бизнеса, описание идеи бизнеса и другие документы.

Узнать всю интересующую вас информацию можно позвонив по следующим телефонам: +7(3842) 32-20-25 (доп. 6075,6074,6068) или отправив письмо на электронную почту: uczeb@bk.ru