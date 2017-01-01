На что тратить: Что происходит с ценами в Новокузнецке

По информации отдела Росстата по Новокузнецку, стоимость минимального набора продуктов питания подешевела за месяц и составила 3 тыс. 765,5 руб. (-3,5%). С начала года продуктовая корзина «потяжелела» на 0,6%.

С начала года подорожали кулинарные изделия из птицы — 115,6 %, рыбное филе (109,5%), сливочное масло (108,1%). При этом подешевело масло подсолнечное (88,5%) и крупы.

А среди непродовольственных товаров сильно выросли в цене мужская одежда, обувь и детские учебники (больше 100%).

Наибольший разброс изменения цен касается овощной продукции. Свекла подорожала примерно на треть (132,2%), а огурцы подешевели в три раза (34,3%).

Алкогольные напитки мало изменились в цене. Наибольшее подорожание коснулось виноградного столового вина крепостью до 14 градусов (105,6%), наибольшее снижение – « Вина игристого отечественного» (99,5%).

Ранее эксперты рассказали, какие продукты сильно подорожают к Новому году.