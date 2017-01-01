Просто космос: Очередной старт с космодрома «Восточный» провалился

Накануне на космодроме «Восточный» прошёл запуск спутника «Метеор-М». Космический аппарат стартовал успешно, а вот выйти на целевую орбиту не смог. Это уже второй неудачный запуск на «Восточном».

Конфуз ситуации дополнило поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным стартом, опубликованное на федеральных новостных агентствах.

«Дорогие коллеги, от себя лично и от всей Коллегии ВПК сердечно поздравляю вас с успешным пуском ракеты »Союз-2.1б«, — сказал Рогозин. — Сейчас в этот момент хочу просто вас поблагодарить за хорошую, добросовестную работу. Спасибо вам большое за то, что сегодня вы подарили всей нашей стране праздник. Спасибо и удачи вам! Слава России!». (Цитата по ТАСС)

Согласно официальной информации Роскосмоса, «в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом («Метеор-М») не удалось установить связь». В качестве версий рассматривалась неисправность разгонного блока «Фрегат».