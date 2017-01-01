Просто космос: Очередной старт с космодрома «Восточный» провалился

Накануне на космодроме «Восточный» прошёл запуск спутника «Метеор-М». Космический аппарат стартовал успешно, а вот выйти на целевую орбиту не смог. Это уже второй неудачный запуск на «Восточном».
Конфуз ситуации дополнило поздравление главы Роскосмоса Дмитрия Рогозина с успешным стартом, опубликованное на федеральных новостных агентствах.
«Дорогие коллеги, от себя лично и от всей Коллегии ВПК сердечно поздравляю вас с успешным пуском ракеты »Союз-2.1б«, — сказал Рогозин. — Сейчас в этот момент хочу просто вас поблагодарить за хорошую, добросовестную работу. Спасибо вам большое за то, что сегодня вы подарили всей нашей стране праздник. Спасибо и удачи вам! Слава России!». (Цитата по ТАСС)
Согласно официальной информации Роскосмоса, «в ходе первого планового сеанса связи с космическим аппаратом («Метеор-М») не удалось установить связь». В качестве версий рассматривалась неисправность разгонного блока «Фрегат».
Метеоспутник должен был отделиться первым, а вслед за ним — кластер из 18 более мелких КА: японский уборщик космического мусора IDEA, спутник дистанционного зондирования Земли «Бауманец-2» производства «НПО машиностроения»... Кстати, «Бауманец-1» во время старта в 2006 году постигла та же печальная участь — ракета-носитель, стартовавшая с Байконура, упала в казахскую степь. В числе выводимых «Фрегатом» были также аппараты LEO Vantage (Канада), AISSat-З (Норвегия), шведские спутники SEAM, американские группировки аппаратов Landmapper-BC и LEMUR и немецкий D-Star One.
novokuznetsk.su
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