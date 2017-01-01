Инициатива Тулеева: Колледжу искусств в Кузбассе присвоят имя Хворостовского

По информации областной администрации, в Прокопьевске колледж искусств будет носить имя оперного певца Дмитрия Хворостовского. Официальное переименование пройдёт в 2018 году.
Напомним, он скончался несколько дней назад, 22 ноября, в Лондоне. Увековечить память легендарного артиста — инициатива губернатора области Амана Тулеева.
"Имя великого оперного певца Дмитрия Хворостовского будет носить Прокопьевский колледж искусств. Коллектив учреждения поддержал инициативу губернатора Амана Тулеева и обратился с ходатайством о получении права носить имя народного артиста России, почетного гражданина Кемеровской области Дмитрия Хворостовского. По мнению педагогов, имя великого деятеля искусств, родившегося в Сибири, будет служить образцом для подражания, профессиональным стимулом для студентов", - сообщают в АКО.
novokuznetsk.su
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