Инициатива Тулеева: Колледжу искусств в Кузбассе присвоят имя Хворостовского

По информации областной администрации, в Прокопьевске колледж искусств будет носить имя оперного певца Дмитрия Хворостовского. Официальное переименование пройдёт в 2018 году.

Напомним, он скончался несколько дней назад, 22 ноября, в Лондоне. Увековечить память легендарного артиста — инициатива губернатора области Амана Тулеева.