Новое в ПДД и повышение зарплат – что ждёт россиян в декабре

До Нового года осталось совсем немного. Но уже сейчас нужно заплатить основные налоги — земельный, транспортный и налог на имущество. Если вы замешкаетесь, то уже со 2 декабря начнут начислять пени, неуплата которых, в свою очередь, может привести к судебному разбирательству и запрету на выезд за границу.

Этой зимой ожидается много изменений в правилах дорожного движения. С 1 декабря водители могут получить штраф, если они «обулись» в шипованную резину, но у них нет наклейки со знаком «Ш». Новые правила были внесены из-за разницы в длине тормозного пути у автомобиля с «шипованными» колесами или с обычной «зимней» резиной. Поэтому обязали осведомлять других водителей, чтобы они держали большую дистанцию и в случае экстренного торможения, смогли бы избежать столкновения.

Ещё одно изменение — участники ДТП с большим количеством автомобилей теперь могут рассчитывать на прямое возмещение убытков от страховой компании по ОСАГО. Раньше обращаться к страховщикам водители могли, в случае если в ДТП приняли участие не больше двух автомобилей.

Хорошая новость для пассажиров — с первым зимним месяцем в силу вступает обязательный для всех перевозчиков порядок проведения предрейсового контроля. В рамках новых правил перед каждым рейсом теперь будут проверять работоспособность всех систем, включая рулевую и тормозную. Этим займутся специальные контролеры.

Нас ждёт несколько изменений по инициативе Минстроя РФ. Во-первых, будет пересмотрена методика расчёта стоимости работ по капремонту. Специалисты сделают её более прозрачной и понятной, чтобы россияне знали, на что идут их деньги. На этот шаг пошли после многочисленных жалоб собственников, сообщает газета Известия.

Во-вторых, с 1 декабря строительные компании должны будут указывать в федеральной государственной информационной системе ценообразования в строительстве целый ряд дополнительных параметров. Более жёсткий контроль призван защитить россиян, и не позволит застройщику задирать цены на жильё.

Ещё одно нововведение — клиники и больницы, получившие общую медицинскую лицензию по направлению «акушерство и гинекология», больше не смогут производить аборты. С декабря в законную силу вступают новые правила, в рамках которых оказывать такие услуги смогут только медучреждения, получившие специальную лицензию.

Таким образом, Минздрав сможет контролировать безопасность проведения процедуры. Но эксперты опасаются, что эти меры приведут к увеличению стоимости абортов.

А 5 декабря россияне станут отмечать новый праздник – День добровольца. Соответствующее постановление подписано президентом Владимиром Путиным и опубликовано на официальном портале правовой информации.

Есть хорошие новости и для жителей Кемеровской области. С 1 декабря бюджетникам вновь повысят зарплаты. На эти цели из областного бюджета дополнительно выделят 7 млрд рублей.

В конце декабря в Новокузнецке выберут лучшего кондуктора. Городские власти таким образом хотят повысить качество обслуживания пассажиров.

До конца декабря рабочие должны сдать отремонтированный сквер им. Выпова. Но многие новокузнечане удивлены – работы ведутся при минусовых температурах, а брусчатку укладывают, несмотря на большое количество снега. Отметим, улицу Кирова уже отремонтировали. Но проверить качество работ можно будет только весной 2018 года.

Важная информация для предпринимателей – если они участвовали в ярмарках или выставках, то смогут вернуть часть затрат. Приём документов ведётся до 23 декабря в МФЦ. Все подробности здесь.

Синоптики пообещали кузбассовцам в декабре 35-градусные морозы. Так что одевайтесь теплее.