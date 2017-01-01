Сговора нет: В УФАС прокомментировали рекордный рост цен на бензин в Кузбассе

УФАС по Кемеровской области распространило пресс-релиз о повышении цен на бензин в Кузбассе. Напомним, за неделю цена АИ-92 выросла до 36,6 рубля.

В ведомстве сообщили, что жители Кузбасса регулярно жалуются на рост цен на бензин, но в последнее время жалобы участились.

«Специалисты связывают это с ростом закупочных цен, которые отражаются на конечной стоимости для потребителя», — говорится в сообщении.

УФАС отметило, что закупочные цены на 92-й бензин с начала года выросли на 8,5%, а розничные — на 8%. Бензин марки АИ-95 подорожал в розничной продаже на 4,7 %, а в закупочном сегменте эта цифра составила более 11 %.

Это позволяет говорить об отсутствии признаков нарушения антимонопольного законодательства у АЗС, отметили в ведомстве.

В управлении также уточнили, что полномочий проверять обоснованность отпускных цен на нефтезаводах у специалистов Кемеровского УФАС нет, поскольку на территории региона подобные предприятия отсутствуют.

Ранее мы сообщали, что рост оптовых цен на бензин в России в ноябре стал беспрецедентным из-за сокращения запасов и уменьшения объёмов производства.

В Кузбассе за неделю цены на бензин выросли на 90 копеек. Причём стоимость меняется почти каждый день.