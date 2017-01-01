Хлеб для аккуратных или агрессивных: а что подойдёт вам?

Иногда самое тайное в характере человека может стать явным. О предпочтениях можно догадаться по цветам.

Как говорят психологи, каждый цвет влияет на сознание человека по-разному и имеет свое значение. По одежде можно узнать внутреннее состояние, а цвета, выбранные для интерьера, покажут то, как человек видит окружающий его мир.

По любимому цвету человека можно судить о его характере, темпераменте и даже вкусовым предпочтениям. Специалисты компании «Сибирский хлеб» соотнесли цвета и виды хлеба. Пробуйте пройти тест и узнать, какой хлеб подойдёт вам, опираясь на свои цветовые предпочтения.