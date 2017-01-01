В домах тепло сохранили: В Новокузнецке произошла очередная авария на теплосетях

Накануне вечером была обнаружена авария на участке теплотрассы в Центральном районе Новокузнецка (на пересечении ул. Кирова и пр. Металлургов).

Рабочие обнаружили сильное выделение пара на магистральной теплотрассе. Был оперативно создан штаб по ликвидации аварии под руководством главы города Сергея Кузнецова. Ремонтными работами занимались ССК и «Сибэнерго».

Несмотря на повреждение теплотрассы, горожане не мёрзли в своих домах.

«Теплоснабжение многоквартирных домов нарушено не было за счёт быстро проведенного переключения на резервную схему теплоснабжения. Температура во внутренних помещениях многоквартирных домов (МКД) была ночью и остается сейчас в норме», — уточнили в пресс-службе администрации.

Восстановительные работы продолжаются.

Напомним, буквально несколько дней назад в районе Левого берега произошла крупная авария, в результате которой четыре дома остались без тепла.