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Новость от 30 Ноября 2017

Стало светлее: В Новокузнецке на важном участке дороги заработали фонари

В редакцию SU водитель Михаил сообщил, что в Новокузнецке между заводами Кузнецкие ферросплавы и НкАзом установили фонари.

«На улице Обнорского в районе Кузнецких ферросплавов сделали освещение», — сообщил он.

Работы по установке опор начались ещё месяц назад в рамках договора о социальном экономическом партнёрстве между администрацией Кемеровской области и РУСАЛом, передаёт ВашГород.ру.

Также договором были предусмотрены и другие социальные обязательства:

  • прокладка наружного освещения на улицах Молодежной, Одесской, Геологической;
  • благоустройство Cада алюминщиков;
  • установка светофоров у Сквера борцов революции, у остановок «Метелкина» и «30-й квартал»;
  • ремонт фасадов домов на улицах Обнорского и Народной, а также школы-интерната № 68 и здания школы № 24;
  • реконструкция тротуара от улицы Ленина до Конева и обустройство пешеходной дорожки вдоль улицы Смирнова;
  • компания выкупит здание на ул. Петракова для открытия центра развития одаренных детей;
  • строительство водопропускного сооружения через водозащитную насыпь по ул. Прибрежной.

Всего на эти цели предполагалось потратить 100 миллионов рублей.

 

novokuznetsk.su

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