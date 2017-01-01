Стало светлее: В Новокузнецке на важном участке дороги заработали фонари

В редакцию SU водитель Михаил сообщил, что в Новокузнецке между заводами Кузнецкие ферросплавы и НкАзом установили фонари.

«На улице Обнорского в районе Кузнецких ферросплавов сделали освещение», — сообщил он.

Работы по установке опор начались ещё месяц назад в рамках договора о социальном экономическом партнёрстве между администрацией Кемеровской области и РУСАЛом, передаёт ВашГород.ру.