Попытка захвата шахты в Кузбассе: Тулеев обратился в полицию

Работу на кузбасской шахте опять пытаются дестабилизировать. Охрану шахты «Анжерская-Южная» усилили после звонков о минировании.
На шахту поступило два анонимных звонка с сообщениями о минировании предприятия. Как подчеркнул губернатор Аман Тулеев в разговоре с руководителями правоохранительных органов региона, его беспокоят попытки неизвестных лиц дестабилизировать обстановку на «Анжерской-Южной».
В администрации считают, что цель анонимных звонков — дистанционно парализовать угледобывающее предприятие, на котором, по сведениям властей, работают более 1100 человек.
Как сообщает администрация Кузбасса, не исключено, что попытка захвата и звонки напрямую связаны с существующим спором хозяйствующих субъектов предприятия: ООО «Сбербанк Капитал» (гендиректор Ашот Хачатурянц) и ООО «Блок № 3 шахта «Анжерская-Южная» (Николай Крушинский).
Напомним, в середине ноября неизвестные проникли на территорию шахты и пытались похитить документы. Они ворвались в проходную, захватили её и поставили своих охранников. Взломали несколько компьютеров.
novokuznetsk.su
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