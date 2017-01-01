Попытка захвата шахты в Кузбассе: Тулеев обратился в полицию

Работу на кузбасской шахте опять пытаются дестабилизировать. Охрану шахты «Анжерская-Южная» усилили после звонков о минировании.

На шахту поступило два анонимных звонка с сообщениями о минировании предприятия. Как подчеркнул губернатор Аман Тулеев в разговоре с руководителями правоохранительных органов региона, его беспокоят попытки неизвестных лиц дестабилизировать обстановку на «Анжерской-Южной».

В администрации считают, что цель анонимных звонков — дистанционно парализовать угледобывающее предприятие, на котором, по сведениям властей, работают более 1100 человек.

Как сообщает администрация Кузбасса, не исключено, что попытка захвата и звонки напрямую связаны с существующим спором хозяйствующих субъектов предприятия: ООО «Сбербанк Капитал» (гендиректор Ашот Хачатурянц) и ООО «Блок № 3 шахта «Анжерская-Южная» (Николай Крушинский).

Напомним, в середине ноября неизвестные проникли на территорию шахты и пытались похитить документы. Они ворвались в проходную, захватили её и поставили своих охранников. Взломали несколько компьютеров.