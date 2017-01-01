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Новость от 30 Ноября 2017

До конца года «Газпромнефть» разыграет еще пять автомобилей Land Rover

Предприниматель из Челябинской области выиграл легендарный внедорожник, участвовавший в ралли «Шелковый путь.

Житель города Троицка Ваагн Акобян, став очередным победителем федеральной акции сети АЗС «Газпромнефть, признается — победы своей не ожидал, а потому легендарный Land Rover Discovery Sport принес вдвое больше радости как новому владельцу, так и всей его большой семье. 28 ноября на торжественную церемонию вручения автомобиля вместе с победителем приехали его жена, племянник, сестра, лучшие друзья, а также юный сын Карен, на которого новый внедорожник произвел неизгладимое впечатление.

  

«Когда нам позвонили и сказали, что я победил, я даже не поверил. Думал, это из передачи «Розыгрыш».  Никогда в жизни ничего не выигрывал. В «халяву» я не верю, я много работал, чтобы у меня появилась машина. Поэтому, можно сказать, что внедорожник – результат моих трудов. Всем желаю честно работать, и удача улыбнется вам тоже! В этом году это второе важное событие для нашей семьи, летом дочь поступила в медицинский.

А, с этим чеком, который победил, вышло забавно — я думал, что можно зарегистрировать только один и, когда второй раз заправился в этом месяце – чек хотел выкинуть. Спасибо операторам АЗС, подсказали, что можно регистрировать каждый чек. Именно он и победил, тот, второй. Я всегда заправляюсь на одной и той же АЗС в своем городе Троицке. Получу машину и заеду поблагодарить операторов!», — поделился впечатлениями довольный победитель.

Неделей ранее раллийный внедорожник выиграла бухгалтер из Санкт-Петербурга Елена Пидопригора.

До конца года сеть АЗС «Газпромнефть» разыграет еще пять автомобилей. Среди них – машины с легендарной историей. «Шелковый путь» – одно из самых сложных ралли на планете протяженностью порядка 10 000 км. Сеть АЗС «Газпромнефть» отправила в марафон четыре новых внедорожника Land Rover Discovery 5 и Land Rover Discovery Sport, чтобы в условиях ралли проверить качество нового улучшенного дизельного топлива «Дизель Опти». По маршруту через леса России, степи Казахстана и пустыню Гоби автомобили заправлялись только им из сопровождающего их бензовоза. После окончания ралли внедорожники доставили в Москву, где их осмотрели независимые эксперты. Проверка показала – двигатели, топливная система и фильтры находятся в состоянии новых.

Еженедельно в розыгрыше участвуют автолюбители, кто заправит до 19 декабря от 40 литров дизельного топлива или улучшенного топлива «Дизель Опти» и зарегистрирует чек и номер своей карты программы лояльности на сайте.

Выбрать удобную АЗС для заправки можно с помощью мобильного приложения сети, доступного для Android и iOS.

novokuznetsk.su

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