Выгода 30% на все покупки в Доминго! Спешите!

Новогодние праздники не за горами, близится волшебное время выбора и покупок подарков для самых близких людей.

По такому случаю в «Доминго» в период с 30 ноября по 4 декабря проходит уникальная акция — Выгода на все товары 30%!

Все просто, владельцы любой карты Доминго получают 15 % скидку + 15% от покупки мы возвращаем бонусами!

Для использования начисленного бонуса владельцам Карт постоянного покупателя необходимо будет до конца декабря 2017г. оформить Карту «Доминго-Бонус».

Если у Вас ещё нет бонусной карты, Вы всё равно получите выгоду 30% на свои покупки в период проведения акции, просто обратитесь в службу сервиса и вам оформят её совершенно бесплатно!

В «Доминго» представлен широкий ассортимент праздничных украшений для новогоднего стола и посуды, гирлянды, фейерверки и елочные игрушки на любой вкус. «Доминго» – центр сказочного настроения!

Поспешите, акция продлится до 4 декабря 2017г. (включительно).

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