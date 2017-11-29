Ничего не жалко: На пиар президентских выборов готовы потратить 770 млн рублей

В Правительстве активно готовятся к главному событию 2018 года. Накануне Центризбирком утвердил логотип выборов президента. Разработкой этого проекта занимается компания «ИМА-консалтинг», которая стала победителем конкурса ЦИК.

Как отметил гендиректор компании Вартан Саркисов, логотип смотрится консервативно, по-государственному и основательно, но не архаично.

Сколько денег потратили на его создание – не сообщается. Председатель ЦИК Элла Памфилова уточнила, что на разработку визуальной концепции информационной кампании планируют потратить 37 млн руб. Общий бюджет информационной кампании с учётом региональной составляющей — 770 млн руб., передаёт газета Ведомости.

Представители ЦИК уточнили, что перед ними поставлена задача, чтобы каждый россиянин знал о выборах президента. Поэтому на эти цели будет выделено около 22 часов на федеральных телеканалах и 60 часов — на региональных.