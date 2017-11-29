Скоро станет легче: Экономисты прогнозируют снижение уровня бедности в России

По мнению экономистов из Всемирного банка (ВБ), до конца года бедных станет меньше, показатели снизятся с 13,5% до 12,9%. Это произойдёт под влиянием замедления инфляции и восстановления доходов, передаёт Газета.ру.

«Уровень бедности в России продолжит снижаться в 2018 до 12,6%, а 2019 — 12,2%», — уточнили представители ВБ.

Ранее эксперты ВШЭ зафиксировали падение реальных доходов. Всё больше россиян жалуются на нехватку денег на еду и одежду.

По мнению экс-министра финансов Алексея Кудрина, бедность граждан – это главный позор для России.