Очередные кадровые перестановки в Кузбассе: Назначен новый замначальника полиции

В Кузбассе назначен новый заместитель начальника полиции. Им стал Вячеслав Владимирович Безлюдько. Соответствующий приказ подписан от 27 ноября, передаёт пресс-служба ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

Безлюдько начал свою карьеру в 1996 году с должности оперуполномоченного отдела уголовного розыска УВД г. Белово. С 2008 по 2015 годы он возглавлял подразделение по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите. После был назначен на должность начальника управления уголовного розыска Главного управления. Имеет много наград, в том числе и медаль «За доблесть в службе» и «За отличие в охране общественного порядка».

Ещё в мае этого года президент освободил от должности начальника полиции Кузбасса генерал-майора Виктора Кутылкина.

В конце августа стало известно, что эту должность займёт Александр Табакаев.