Заём под материнский капитал в Новокузнецке

Уже на протяжении 10 лет жилищная проблема в российских семьях решается с использованием средств материнского капитала на приобретение, строительство и реконструкция жилья.

Сегодня многие обладатели сертификатов на материнский капитал ищут возможность получить займ под материнский капитал в Новокузнецке.

Заём под материнский капитал на улучшение жилищных условий – один из законных способов использования средств материнского капитала и основная возможность использовать сертификат до того, как ребёнку исполнится 3 года.

В Новокузнецке займ под материнский капитал можно получить, воспользовавшись услугами КПК «Финансинвест».

На сегодняшний день КПК «Финансинвест» имеет более 20 филиалов в разных городах России, в том числе и в Новокузнецке. Новокузнецкий филиал КПК «Финансинвест» находится по адресу: г. Новокузнецк, ул. Пр. Металлургов, 52 контактный тел.: 8-923-636-77-71. Официальный сайт КПК «Финансинвест» в Новокузнецке: новокузнецк.финансинвест.com.

Какие документы нужны для получения займа под материнский капитал? Самое главное – наличие сертификата на материнский капитал. А полный перечень документов, необходимых на получение целевого займа под материнский капитал можно посмотреть на официальном сайте КПК «Финансинвест» в разделе «Материнский капитал».

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