Москва пытается остановить поток уезжающих: Собянин рассказал о бегстве россиян из страны

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ежегодно из России уезжает до 200 тысяч человек. Об этом он заявил, выступая на Общероссийском гражданском форуме-2017.
В споре с Алексеем Кудриным он рассказал, что российская столица не ставит перед собой задачу конкурировать с другими городами. Наоборот, по его словам, Москва является защитником и пытается остановить поток уезжающих, передаёт Новые известия.
«Ежегодно за границу уезжает 200 тысяч. А сколько приезжает в Москву? В последнее время эта цифра снизилась до десяти тысяч. Проблема не в том, что они приезжают в Москву, проблема в том, что они уезжают за границу. Москва является, по сути дела, форпостом, который пытается хотя бы часть этого потока остановить. Мы являемся защитниками России в этом отношении, чтобы люди оставались в России, в Москве. Мы не боремся с Казанью, мы боремся как раз с теми городами, о которых ты сказал — с Нью-Йорком, Парижем. Москва не является перевалочным пунктом, мы все, что можно, абсорбируем, оставляем здесь», - заявил Собянин.
Отметим, жители Новокузнецка тоже активно бегут из города в поисках лучшей жизни. Чаще всего горожане переезжают в Москву, Санкт-Петербург и Новосибирск.
novokuznetsk.su
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