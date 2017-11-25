Москва пытается остановить поток уезжающих: Собянин рассказал о бегстве россиян из страны

По словам мэра Москвы Сергея Собянина, ежегодно из России уезжает до 200 тысяч человек. Об этом он заявил, выступая на Общероссийском гражданском форуме-2017.

В споре с Алексеем Кудриным он рассказал, что российская столица не ставит перед собой задачу конкурировать с другими городами. Наоборот, по его словам, Москва является защитником и пытается остановить поток уезжающих, передаёт Новые известия.