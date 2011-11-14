Время подарков!

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Г. Новокузнецк, ул. Кирова,69, тел.: 8(3843) 357-753, 45-92-67;
Г. Междуреченск, пр. Коммунистический, 5, тел.: 8 (38475) 44-6-11, 44-0-11.
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