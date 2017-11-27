Вынужденная необходимость: Сельским жителям построят современные туалеты

В минстрое обратили внимание на проблему отсутствия очистных сооружений в малых городах и сельских поселениях.

По словам замминистра строительства Андрея Чибиса, новые туалеты построят с использованием механизма концессий и средств экологического сбора на удобрения и бытовую химию. С этим предложением уже ознакомились в правительстве, передаёт Российская газета. Изменить ситуацию планируется в течение 10 лет.

Специалисты отмечают, что во многих населённых пунктах до сих пор нет элементарных очистных сооружений и люди живут без удобств: нет канализации и водоснабжения.

Дополнительные средства на строительство туалетов предлагается получить за счёт введения дополнительного экологического сбора. Авторы идеи рассчитывают с бизнеса собирать по 25 миллиардов рублей в год. Минстрой хочет запустить новый механизм в действие с 2019 года.

Напомним, некоторые жители Новокузнецка до сих пор вынуждены жить без воды, канализации и дорог.