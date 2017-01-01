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Новость от 30 Ноября 2017

На выдумки горазд: «Магнит» заманивает покупателей «умными» экранами

В более чем 200 магазинах сети «Магнит» установили современное оборудование — сенсорные экраны для покупателей. Умные устройства расскажут обо всех акциях, которые запланированы в ближайшее время и помогают экономить время на поиск нужных товаров.

 «Умные» touch-панели — это часть большого проекта розничной сети «Магнит» «Просто лучше», передаёт retail.ru.

Ранее мы сообщили, что крупнейшая торговая сеть испытывает финансовые трудности. Для покрытия расходов было принято решение взять деньги у Сергея Галицкого.

novokuznetsk.su

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