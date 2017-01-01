Время назад: Тулеев требует добывать из угля золото, новокузнечане жалуются на парковки

На этой неделе вспоминаем события 2016 года с 28 ноября по 2 декабря.

Год назад губернатор Кемеровской области выступал с бюджетным посланием, в ходе которого он рассказал об угольной отрасли. По его словам, ежегодно в регионе производится более 3 тыс. промышленных взрывов.

«При этом используется порядка 600 тыс. тонн взрывчатки. По мощности — это как 30 Хиросим. Идёт война за природные ресурсы. Но мало добывать уголь, нужно его обогащать», - подчеркнул он.

Вдобавок глава области упомянул российских учёных, которые смогли из угля добывать золото. Он потребовал выяснить схему добычи и применить этот инновационный способ у нас.

«В амурской области учёные научились извлекать из угля золото. Если в тонне угля содержится до 1 гр. золота, а маленькая котельная за сезон сжигает 10 тыс. тонн угля, — то от одной котельной можно получить 10 кг золота», — подсчитал Тулеев.

Но год прошёл, а добывать золото мы так и не научились. Зато в регионе открылось ещё несколько угольных разрезов. Горожане стали активно выступать против них – ведь угольщики вплотную подошли к некоторым населённым пунктам.

В Кузбассе за год прошло несколько митингов и многочисленных акций против распространения угольных разрезов. Кузбассовцы требуют остановить уничтожение природы.

Сам Тулеев уверен, что «ситуацию специально раскачивают перед президентскими выборами».

Год назад многие водители были возмущены – около ТРЦ «Глобус» сделали парковку платной. Из-за чего количество доступных парковочных мест резко сократилось, вдобавок сильнейшие снегопады «отобрали» у водителей последние свободные места.

Время идёт, а эту проблему так и не решили. По-прежнему в центре Новокузнецка не протолкнуться. А горожане продолжают жаловаться, что вынуждены выходить из маршрутного автобуса №58 прямо на проезжую часть, так как остановочный карман около «Глобуса» заставлен машинами.