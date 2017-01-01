Для красного словца: Эксперты прокомментировали идею объединить три сибирских города

Много шума наделало выступление Алексея Кудрина в минувшие выходные. Он заявил о необходимости создания нескольких крупных агломераций в России. Это позволило бы ускорить темпы развития экономики в целом.

В частности, чиновник предложил объединить «Томск — Новосибирск — Барнаул». На этот процесс он отвёл более 20 лет.

Но многие эксперты пришли к выводу, что подобное заявление Кудрин сделал для «красного словца, и никаких реальных последствий иметь не будет», передаёт «ФедералПресс».

Многие сомневаются, что возможно создать общее пространство, ведь почти нереально объединить Томск, Новосибирск и Барнаул между которыми более 200 км.

Эксперт Центра политического анализа Андрей Тихонов уточнил, что о стимулировании развития 15 агломераций говорится в стратегии развития, подготовленной ЦСР под руководством Алексея Кудрина. Но документ ещё недоработан – нет даже примерного механизма реализации высказанных идей.