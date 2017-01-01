E-COMMERCE DAY Кузбасс: темы, люди и перспективы

24 ноября 2017 года digital-агентство «Атвинта» провело масштабное мероприятие — E-COMMERCE DAY Кузбасс.

В этом году количество участников превзошло все ожидания организаторов — всего в большом конференц-зале Кузбасского технопарка собралось около двухсот человек. Это интернет-маркетологи, коммерсанты, пиар-менеджеры, специалисты по рекламе и владельцы бизнеса. Мероприятие состоялось при поддержке нескольких крупных IT-компаний, в первую очередь — лидера интернет-рынка Кузбасса «Good Line».

10 спикеров из Москвы, Новосибирска, Томска и Кемерова сделали мероприятие максимально информативным и насыщенным. Темы выступлений были как узкопрофессиональные, так и ориентированные на более широкую аудиторию. Например, первый спикер — бывший кемеровчанин, а ныне евангелист-аналитик в eLama.ru Константин Найчуков — говорил об анализе эффективности рекламы в Google Analytics. В финале своего выступления он спросил у зала: «Вопросы есть или вообще ничего непонятно?» Однако, вопросы были, и они порадовали Константина своей профессиональной глубиной. Светлана Ковалёва из компании «Callibri» также радовалась вопросам, многие из которых ей задали региональные клиенты представляемого ею сервиса.

Большей частью выступления были посвящены продажам в интернете и способам их увеличения, а также интернет-рекламе. Очень полезной для практиков оказалась презентация по рекламным технологиям Яндекса от Станислава Чащина, менеджера по работе с агентствами компании «Яндекс». Также много говорили о цифровизации и диджитализации, причем иногда с самыми неожиданными примерами. Например, Ирина Поддубная, рассказывая о цифровой трансформации бизнеса, делилась с аудиторией секретами работы с видеоблогерами и среди десяти портретов просила найти самого популярного Ивана в России (загадка: не Ургант!)

В этом году на E-COMMERCE DAY местные спикеры впервые составляли конкуренцию иногородним гостям. Одновременно работали две площадки: на одной Максим Горбунов («МАКС») рассказывал о Digital-стратегии и медиаполе, а Максим Иванов («Дело тонкое») учил увеличивать продажи без увеличения рекламного бюджета. На второй площадке кемеровские маркетологи делились своими навыками по работе в интернете и социальных сетях. Надо сказать, что площадки были равны по наполняемости, но вот дискуссии были более активными именно в зале с «местными».

На правах рекламы.

Как сказал исполнительный директор «Атвинты» Илья Горбаров в своем приветственном слове, давно уже хочется в Кемерове сделать мероприятие серьёзного масштаба — такое, какие проходят в Новосибирске и Москве. Интерес к интернет-маркетингу растёт, как увеличивается и количество специалистов в сфере электронной коммерции, поэтому планы на E-COMMERCE DAY-2018 у «Атвинты» более, чем грандиозные.