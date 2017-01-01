Рабочие специальности в Новокузнецке становятся престижными

Учебный полигон ЗСМК. Здесь проходит городской этап региональных соревнований JuniorSkills в компетенции «Мехатроника»

Юные новокузнечане демонстрируют свои технические таланты в симбиозе механики, пневматики и электроники в двух возрастных группах – от 10-ти и старше 14-ти лет. Организатором чемпионата по мехатронике по стандартам World Skills среди новокузнецких школьников выступил ЕВРАЗ.

Международная ассоциация World Skills занимается популяризацией рабочих профессий и раз в два года устраивает так называемую «Олимпиаду для рабочих рук», в которой принимают участие взрослые, молодёжь и дети из 77 стран мира.

Три года назад в это движение включился ЕВРАЗ. И хотя у нас в России оно ещё новинка и даже диковинка – мировое первенство World Skills Competition в 2019 году решено провести именно в нашей стране. Столицей международного чемпионата рабочих специальностей станет Казань. И, возможно, кто-то из юных новокузнецких мехатроников будет представлять на нём наш город.

Ирина Шолохова, начальник управления планирования подбора и подготовки персонала дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа:

– Металлургия сильна своими людьми и своими традициями. Металлурги всегда приводили на родные предприятия своих детей. Сколько существуют КМК и ЗСМК – столько лет на комбинатах проводились дни открытых дверей, учёба новых кадров, занятия по повышению квалификации. Так что наше участие в движении World Skills – это продолжение традиций, давно ставших частью жизни новокузнечан. У нас трудятся действительно талантливые люди – не удивительно, что с российских соревнований они привозят только первые места. В этом году, например, наша команда заняла третье место в медальном зачёте – хотя её соперниками были такие корпорации, как «Росатом».

Вот они, эти «знайки», вихрастые и коротко стриженные, в защитных очках, с серьёзными, сосредоточенными лицами – «колдуют» у передвижных рабочих станций, ловко разбираясь в непонятных даже многим взрослым проводах. Все они – товарищи, ходят в один кружок робототехники городского центра детско-юношеского технического творчества «Меридиан». Мальчишки от 10-ти до 13-ти лет работают парами. World Skills – это командные соревнования. Так что юные мехатроники должны наглядно продемонстрировать своё умение работать вместе. А главная задача ребят – всего за пару часов собрать, наладить и запустить действующую пневматическую схему автоматического сверлильного станка.

Виктор Павлович Новосёлов, преподаватель регионального центра подготовки персонала ЕВРАЗ Сибирь:

– Задача, если честно, непростая – в этой схеме несколько уровней давления и около 60 линий связей. Но я уверен, что ребята её осилят. С тех пор, как я занимаюсь с новокузнецкими школьниками в нашем центре, не перестаю удивляться их сообразительности. Даже был такой случай – два инженера долго собирали «заковыристую» схему, а один парнишка справился с ней за 40 минут.

А это уже школьники постарше – и задача у них серьёзнее. Четыре команды в возрасте 14+ занимаются сборкой и программированием мехатронной станции распределения. Второе задание – заменить элемент, который «вышел из строя». И всё это за три часа. На рабочих местах, кроме самих станций, стоят ящики с инструментами и ноутбуки. Мехатроники работают в паре: у кого-то лучше получается программировать, а у кого-то ремонтировать.

Единственная девочка из всех – восьмиклассница школы №93 Арина Семёнова – выступает в команде с Иваном Евстафьевым. Они учатся в одном классе и оба ходят в кружок робототехники «Меридиана». Плюс Арина посещает ещё и кружок информационных технологий в том же центре детско-юношеского технического творчества – в общем, она в этой паре отвечает за программирование. Таймер неумолимо отсчитывает последние секунды до перерыва на обед. После — у участников останется только час на окончание работы. Иван успокаивает одноклассницу: «Успеем!».

Валерий Павлович Романов, сертифицированный эксперт по мехатронике регионального центра подготовки персонала ЕВРАЗ Сибирь:

– Сегодня мехатроника – одна из самых востребованных компетенций на рынке труда. Специалисты такого профиля понимают и решают производственные задачи системно, в комплексе. Они нужны на любом современной предприятии – в фармохимии, пищевой промышленности. Что касается ЕВРАЗ ЗСМК, то мехатроника широко применяется в рельсобалочном цехе, на линии непрерывной разливки металла, на всех модернизированных и автоматизированных производствах. ЕВРАЗ серьёзно занимается развитием этого направления, в том числе обучением и подготовкой своих настоящих и будущих кадров. Два года назад у нас в центре был открыт отдельный курс по мехатронике.

«Организация таких соревнований по стандартам World Skills для подрастающего поколения — это системная работа на перспективу, – подчеркнула начальник управления планирования подбора и подготовки персонала дивизиона «Сибирь» ЕВРАЗа Ирина Шолохова, – Ещё несколько лет назад профессия рабочего не вызывала энтузиазма у молодёжи.

А сегодня у наших будущих кадров, нынешних школьников и студентов, формируется важное понимание, что современная металлургия – это, прежде всего, высокотехнологичные инженерные компетенции. И мы создаем условия для развития новокузнецких ребят, чтобы они понимали, как можно самостоятельно выстраивать карьеру, добиваться успеха и быть востребованными на рынке труда – благодаря своим знаниям. Недавно мы провели круглый стол с директорами новокузнецких школ – чтобы вовлечь в этот процесс как можно больше детей».