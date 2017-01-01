«Чё мне это комментировать»: цитаты и тезисы из интервью Медведева пяти телеканалам

30 ноября глава правительства России Дмитрий Медведев в прямом эфире дал традиционное интервью журналистам пяти российских телеканалов — Первого, ВГТРК, НТВ, РБК и «Дождя».

Основные тезисы и главные цитаты из встречи, которая стала для Медведева десятой в подобном формате.

Об экономике

В стране рекордно низкая инфляция, а экономика растёт вместе с доходами населения;

Курс рубля стабилен, в нём можно хранить сбережения. Обвал накануне нового года не нужно считать традицией — его не будет;

Возможности для роста российской экономики ещё есть, но одной из самых кричащих её проблем остаётся бедность населения;

Не может быть абстрактных призывов бороться с бедностью. Это системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения. А наша социальная система не вполне справедлива, потому что «размазывает» всё тонким слоем. Дмитрий Медведев

Деньги на выплату пенсий есть, как и средства на её индексацию, которые уже выделены из бюджета. Следующее повышение пенсий произойдёт уже в январе 2018 года — на 3,7%;

Плоская шкала налога на доходы физических лиц оправдала себя и оказалась очень удачной. Её судьба в будущем не определена;

О социальной сфере

Нужно отказываться от наследия недоразвитого жилого рынка — долевого строительства. На замену ему должна прийти нормальная и цивилизованная ипотека, которую будет субсидировать государство или работодатель;

В медицине и социальной сфере нужно внедрять современные электронные формы контроля и отчётности, которые имели бы свои системы связи между районами и центром;

На фармакологическом рынке нужно навести порядок, контроль государства в этой сфере должен быть постоянным и жёстким. При этом сами препараты должны быть адекватными по качеству и цене;

Представители творческих профессий должны следить за тем, что у них происходит с финансами. Но и сама система государственных закупок в кино и театре является несовершенной и нуждается в реформе:

Одно дело — карандаши и скрепки, другое — реквизит и кинопроизводство. Нужно создать более понятную рамку для творческой деятельности. Дмитрий Медведев

О политике

Федеральный центр будет продолжать помогать регионам, главы которых должны вести себя ответственно:

У нас не может быть абсолютно симметричной федерации. Потому что если все наши земли были бы одинаковыми — было бы легко, но они же очень разные. Юридически полномочия одинаковые, но осуществлять их можно очень по-разному. Дмитрий Медведев

Трамп — доброжелательный и адекватный, хочет устанавливать контакты. Но за его счёт пытаются решить свои проблемы другие американские политики;

Шанс на улучшение отношений между Россией и США есть, тем более что санкции вредят американскому бизнесу, а российскому — помогают:

Мы выжили с санкциями в 20-м веке, и сейчас выживем. В чём-то это даже нам помогло. Курс на импортозамещение не появился бы без этих санкций. Дмитрий Медведев

Медведев не видит себя в роли президента в следующем политическом цикле, но готов после выборов служить России;

«Единая Россия» на выборах поддержит эффективного президента Владимира Путина — если он согласится выдвигаться. В том, что Путин будет занимать руководящий пост более 20 лет, нет никаких нарушений;

Нарушение сменяемости власти — это нарушение закона. Когда кто-то побеждает за счёт абсолютной поддержки населения — это не нарушение закона. Всё, что основано на мнении народа, соответствует закону. Дмитрий Медведев

На «опусы обормота» Навального не нужно подавать в суд, потому что это придаст раскрутку проходимцам и создаст напряжение:

Фишман: Алексей Навальный в марте этого года он выпустил фильм-расследование, посвящённый вам. Вы тогда очень скупо реагировали — говорили про чушь и компот, несмотря на то, что был большой общественный резонанс и люди на улицу выходили. Может быть вы хотите что-то к этому добавить? Медведев: Я во время одного из интервью всё сказал. Других комментариев у меня нет. Чё мне это комментировать? Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше. Они, собственно, на это и рассчитывают.

О технологиях

Россия ещё может заскочить на уходящий поезд прогресса и встать в один ряд с более развитыми странами — в 20-м веке с этой задачей уже справлялись;

Россия защищена от киберугроз не хуже других стран. При этом обвинения в том, что российское государство управляет хакерами — смешны, ведь в современном мире все лезут ко всем.

О спорте

В России есть проблема допинга и государство не меняет своей позиции по нему. Но и победа олимпийской сборной в Сочи была честной;

Иностранные силы не убедят российское руководство, что на Олимпиаде что-то было сделано не так. Дневники Родченкова — психиатрическая проблема, их автору нужна врачебная помощь.

Об оливье