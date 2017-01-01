«Чё мне это комментировать»: цитаты и тезисы из интервью Медведева пяти телеканалам

30 ноября глава правительства России Дмитрий Медведев в прямом эфире дал традиционное интервью журналистам пяти российских телеканалов — Первого, ВГТРК, НТВ, РБК и «Дождя».
Основные тезисы и главные цитаты из встречи, которая стала для Медведева десятой в подобном формате.
Об экономике
- В стране рекордно низкая инфляция, а экономика растёт вместе с доходами населения;
- Курс рубля стабилен, в нём можно хранить сбережения. Обвал накануне нового года не нужно считать традицией — его не будет;
- Возможности для роста российской экономики ещё есть, но одной из самых кричащих её проблем остаётся бедность населения;
Не может быть абстрактных призывов бороться с бедностью. Это системная, конкретная работа, которая касается отдельных групп населения. А наша социальная система не вполне справедлива, потому что «размазывает» всё тонким слоем.
Дмитрий Медведев
- Деньги на выплату пенсий есть, как и средства на её индексацию, которые уже выделены из бюджета. Следующее повышение пенсий произойдёт уже в январе 2018 года — на 3,7%;
- Плоская шкала налога на доходы физических лиц оправдала себя и оказалась очень удачной. Её судьба в будущем не определена;
О социальной сфере
- Нужно отказываться от наследия недоразвитого жилого рынка — долевого строительства. На замену ему должна прийти нормальная и цивилизованная ипотека, которую будет субсидировать государство или работодатель;
- В медицине и социальной сфере нужно внедрять современные электронные формы контроля и отчётности, которые имели бы свои системы связи между районами и центром;
- На фармакологическом рынке нужно навести порядок, контроль государства в этой сфере должен быть постоянным и жёстким. При этом сами препараты должны быть адекватными по качеству и цене;
- Представители творческих профессий должны следить за тем, что у них происходит с финансами. Но и сама система государственных закупок в кино и театре является несовершенной и нуждается в реформе:
Одно дело — карандаши и скрепки, другое — реквизит и кинопроизводство. Нужно создать более понятную рамку для творческой деятельности.
Дмитрий Медведев
О политике
- Федеральный центр будет продолжать помогать регионам, главы которых должны вести себя ответственно:
У нас не может быть абсолютно симметричной федерации. Потому что если все наши земли были бы одинаковыми — было бы легко, но они же очень разные. Юридически полномочия одинаковые, но осуществлять их можно очень по-разному.
Дмитрий Медведев
- Трамп — доброжелательный и адекватный, хочет устанавливать контакты. Но за его счёт пытаются решить свои проблемы другие американские политики;
- Шанс на улучшение отношений между Россией и США есть, тем более что санкции вредят американскому бизнесу, а российскому — помогают:
Мы выжили с санкциями в 20-м веке, и сейчас выживем. В чём-то это даже нам помогло. Курс на импортозамещение не появился бы без этих санкций.
Дмитрий Медведев
- Медведев не видит себя в роли президента в следующем политическом цикле, но готов после выборов служить России;
- «Единая Россия» на выборах поддержит эффективного президента Владимира Путина — если он согласится выдвигаться. В том, что Путин будет занимать руководящий пост более 20 лет, нет никаких нарушений;
Нарушение сменяемости власти — это нарушение закона. Когда кто-то побеждает за счёт абсолютной поддержки населения — это не нарушение закона. Всё, что основано на мнении народа, соответствует закону.
Дмитрий Медведев
- На «опусы обормота» Навального не нужно подавать в суд, потому что это придаст раскрутку проходимцам и создаст напряжение:
Фишман: Алексей Навальный в марте этого года он выпустил фильм-расследование, посвящённый вам. Вы тогда очень скупо реагировали — говорили про чушь и компот, несмотря на то, что был большой общественный резонанс и люди на улицу выходили. Может быть вы хотите что-то к этому добавить?
Медведев: Я во время одного из интервью всё сказал. Других комментариев у меня нет. Чё мне это комментировать? Чем больше комментируешь всяких обормотов и проходимцев, тем для них лучше. Они, собственно, на это и рассчитывают.
О технологиях
- Россия ещё может заскочить на уходящий поезд прогресса и встать в один ряд с более развитыми странами — в 20-м веке с этой задачей уже справлялись;
- Россия защищена от киберугроз не хуже других стран. При этом обвинения в том, что российское государство управляет хакерами — смешны, ведь в современном мире все лезут ко всем.
О спорте
- В России есть проблема допинга и государство не меняет своей позиции по нему. Но и победа олимпийской сборной в Сочи была честной;
- Иностранные силы не убедят российское руководство, что на Олимпиаде что-то было сделано не так. Дневники Родченкова — психиатрическая проблема, их автору нужна врачебная помощь.
Об оливье
Зейналова: Вот индекс Оливье сейчас посчитали — он возрос. Вы думали о своём Оливье уже? Он будет дороже в два раза!
Медведев: Если честно, я стараюсь таких салатов много не есть. Оливье вкусный, но не всегда полезный, когда его много съешь. Про новогодний стол я думаю, и окончательных решений пока нет. Но не сомневайтесь, на этом столе точно будут только российские продукты.
Зейналова: Несмотря на то, что этот индекс Оливье в два раза подрос?
Медведев: Ну, вкусный салат. Те кто привык его есть — должны есть.