«Род будет»: Легендарная фраза про Новокузнецк сильно преобразилась

Приезжающие в Новокузнецк удивлены – на вокзале гостей встречает странная фраза «Род будет». На одном из домов сразу несколько букв перегорело, и фраза «Я знаю, город будет…» сильно преобразилась.

Эту фотографию сделала Елена сегодня утром (1 декабря).

Напомним, легендарную фразу «Я знаю — город будет! Я знаю — саду цвесть! Когда такие люди в стране в советской есть» установили недавно – в июне этого года. Эту надпись разместили на крышах многоквартирных домов возле вокзала. В честь этого события городские власти устроили грандиозное шоу. Но, к сожалению, уже который раз некоторые буквы гаснут по техническим причинам.