Очередной дефолт: «Русский стандарт» оказался в центре банковского скандала

Эксперты сообщают о финансовых трудностях очередного крупного банка. В конце октября дочерняя структура группы «Русский Стандарт» не выплатила своим партнёрам обещанные купонные выплаты в размере $451 млн. Сейчас руководители банка ведут переговоры с крупнейшими держателями облигаций. Если в ближайшее время ситуация не разрешится, то главному собственнику банка Рустаму Тарико придётся отдать почти половину своих акций с держателями дефолтных облигаций (49%).

Пока состоялся только технический дефолт, он был зафиксирован 27 октября, до реального дефолта дело ещё не дошло.

Эксперты ожидают, что в случае развития самого плохого сценария, банк рискует потерять доверие клиентов, а это может привести к оттоку вкладчиков и ухудшению его финансового состояния.

Но если в банке сделают новую реструктуризацию долгов и дело решится мировым соглашением, то ему вообще ничего не будет грозить, считают эксперты «Федерал Пресс».

Филиалы банка «Русский Стандарт» есть в Кемерове и Новокузнецке.

Напомним, этим летом Центральный банк лишил лицензии банк «Югра».