Чтобы было удобно: В Новокузнецке продлят экспериментальный режим на автобусном маршруте

По информации УТиС, экспериментальный режим на автобусном маршруте №66 «Левый берег – Стройбаза» будет продлен до конца 2017 года. На этот шаг пошли для дальнейшего изучения потребности в перевозке пассажиров в утренние часы.

Вдобавок на этом маршруте были сохранены дополнительные рейсы: 05.17 ч – от остановки «Левый берег»; 06.02 ч – от остановки «Стройбаза».

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