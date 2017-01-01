Перестаём дышать: В Новокузнецке объявлен режим «Чёрного неба»

Как сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка, на территории города с 18.00 30 ноября объявлен режим №1 неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Поэтому все предприятия, которые имеют источники выбросов загрязняющих веществ, должны сократить негативного воздействия.

Мэр Сергей Кузнецов обратился к Общественной экологической полиции совместно с комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов и потребовал проводить рейды по выявлению нарушений.

Синоптики предупредили, что безветренная погода в городе сохранится до конца недели.