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Новость от 1 Декабря 2017

Перестаём дышать: В Новокузнецке объявлен режим «Чёрного неба»

Как сообщили в пресс-службе администрации Новокузнецка, на территории города с 18.00 30 ноября объявлен режим №1 неблагоприятных метеорологических условий (НМУ).

Поэтому все предприятия, которые имеют источники выбросов загрязняющих веществ, должны сократить негативного воздействия.

Мэр Сергей Кузнецов обратился к Общественной экологической полиции совместно с комитетом охраны окружающей среды и природных ресурсов и потребовал проводить рейды по выявлению нарушений.

Синоптики предупредили, что безветренная погода в городе сохранится до конца недели.

novokuznetsk.su

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