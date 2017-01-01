Новокузнечане негодуют: Детям нужна школа

На сайте «Банк идей» неравнодушная горожанка оставила сообщение, в котором рассказала о своих опасениях.

«В Центральном районе Новокузнецка (район Новый город, ул. Запорожская, ул. Ермакова, пр. Пионерский) нет школы. Дети вынуждены ходить пешком в обход огороженной стройки (около 2 км) до школы и такая ситуация беспокоит всех жителей. Район уже практически достроен, а инфраструктуры, кроме детских садов, нет. Просим рассмотреть возможность строительства школы в нашем районе», — обратилась она к областным властям.

Сейчас запрос находится в стадии рассмотрения.

О необходимости строительства школы в этом микрорайоне местные власти говорят давно, но до сих пор дело не сдвинулось с мёртвой точки. Как уточнил заместитель главы Новокузнецка по строительству Виталий Солоненко, уже есть площадка для здания, но сам проект устарел.

«Мы хотим принять участие в федеральной программе, чтобы решить эту проблему», — рассказал он.

К сожалению, проблема с нехваткой школ существует и в других районах Новокузнецка.