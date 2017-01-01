Сохраним природу: Кузбассовец придумал, куда сдавать опасные отходы

На сайте «Банк идей» житель Кемеровской области предложил оборудовать места приёма платежей боксами для приёма опасных отходов.

«Предлагаю обязать управляющие компании оборудовать места приёма платежей боксами для приёма отработанных батареек и ртутных ламп. Платить за квартиру ходит большинство, а специально искать эти пункты люди ленятся и опасные отходы отправляются в мусорные контейнеры», - рассказал кузбассовец.

Напомним, этот год посвящён экологии. К сожалению, в России очень много острых проблем в этой сфере. Только на территории Сибирского федерального округа находится более 4 тыс. несанкционированных свалок. Они занимают более 10 тыс. гектаров земли.