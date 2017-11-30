Интрига: Песков ответил на вопрос о планах Путина участвовать в выборах

По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, говорить о возможном участии Владимира Путина ещё рано, сообщает газета Ведомости. ‍

«Мне неизвестно о том, чтобы Путин до сих пор где-то говорил о своем намерении баллотироваться в президенты», — заявил он.

Напомним, о своём желании баллотироваться в президенты уже заявили Ксения Собчак, лидеры партий КПРФ, ЛДПР и «Яблоко» — Геннадий Зюганов, Владимир Жириновский и Григорий Явлинский. Ранее Дмитрий Медведев заявил, что не видит себя в качестве кандидата, но поддержит кандидатуру Путина, если тот примет решение об участии в выборах президента.

Накануне Центризбирком утвердил логотип выборов. Его разработкой занимается компания «ИМА-консалтинг», которая стала победителем конкурса ЦИК.