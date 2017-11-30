Изменения декабря: аборты взяли на учёт

В рамках постановления правительства, которое было опубликовано ещё год назад, с 12 декабря делать аборты будет сложнее.
Теперь оказывать услуги такого характера смогут только те клиники, которые имеют соответствующую лицензию. Остальные больницы с общей лицензией на «акушерство и гинекология» не смогут делать абортов.
За этот год больницы должны были оформить все документы, сообщает Российская газета.
Как уточнила министр здравоохранения Вероника Скворцова, эта реформа выявить все организации, которые этим занимаются, и наладить их учет.
novokuznetsk.su
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