Изменения декабря: аборты взяли на учёт

В рамках постановления правительства, которое было опубликовано ещё год назад, с 12 декабря делать аборты будет сложнее.

Теперь оказывать услуги такого характера смогут только те клиники, которые имеют соответствующую лицензию. Остальные больницы с общей лицензией на «акушерство и гинекология» не смогут делать абортов.

За этот год больницы должны были оформить все документы, сообщает Российская газета.

Как уточнила министр здравоохранения Вероника Скворцова, эта реформа выявить все организации, которые этим занимаются, и наладить их учет.