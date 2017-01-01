«Когда наверху закончатся пряники, внизу начнется бунт»: Эксперты обсудили причину неравенства российских регионов

На днях прошёл Общероссийский гражданский форум (ОГФ), в ходе которого обсуждали причину неравенства регионов РФ. Многие эксперты в резких выражениях оценили сложившуюся ситуацию, назвав действия действующего президента - «реинкарнацией российской империи».

Политолог Владимир Рыжков уверен, что Путин применяет имперские практики, практики вертикализации и унификации.

Кроме этого, эксперты обратили внимание на нарастающее недовольство россиян, живущих на периферии. Население апатично, но это временное явление, передаёт слова присутствующих на форуме Федерал Пресс.

По словам директора региональных программ Независимого института социальной политики, профессора Натальи Зубаревич, с каждым годом неравенство между регионами только усугубляется, поэтому социальное напряжение только нарастает.

«Федеральная власть забирает деньги и не даёт нормально развиваться регионам, и слабых толком не подкармливает. Сейчас мы видим чудовищное доминирование интересов и предпочтений федеральных властей и загоняемые по самый плинтус любые интересы регионов», — отметила она.

Участник дискуссии Кирилл Янков тоже жёстко раскритиковал сложившуюся систему власти, отметив, что вертикализация ни к чему хорошему не приведет.

Другой точки зрения придерживается Сергей Собянин. Он уверен, что Москва выполняет важную функцию – сдерживает поток уезжающих за границу.

Эксперт по выборам Александр Кынев уверен, что сложившаяся система опасна для самой федеральной власти. Она уже начала расслаиваться, и виновата в этом не оппозиция, а сама власть – это ее «расплата за собственные ошибки»