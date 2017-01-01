Одеваемся теплее: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые дни декабря

По информации синоптиков, первые дни декабря будут холодными, местами до -25 °С. До конца недели обильных осадков не ожидается.

Утром возможен туман и изморозь. Узнать прогноз погоды в Новокузнецке можно здесь.