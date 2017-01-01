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Новость от 2 Декабря 2017

Одеваемся теплее: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые дни декабря

Одеваемся теплее: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые дни декабря

По информации синоптиков, первые дни декабря будут холодными, местами до -25 °С. До конца недели обильных осадков не ожидается.

Утром возможен туман и изморозь. Узнать прогноз погоды в Новокузнецке можно здесь.

                                                ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 02-04 декабря 2017 г.

 

по Кемеровской области:

Дата

Температура воздуха, оС

Ветер

Явления погоды

ночь (мин)

день (макс)

направление

скорость, м/с

02.12

-19,-24,

местами -13,-18

-10,-15

Переменный

3-8

Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, местами изморозь, туман, дымка, дым

03.12

-12,-17,

при прояснениях до -25

-6,-11

Переменный

3-8

Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем без осадков

04.12

-18,-23,

местами -12,-17

-4,-9

Западный

3-8,

днем местами порывы до 14

Ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег, слабые метели

novokuznetsk.su

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