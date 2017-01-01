Одеваемся теплее: Кузбасские синоптики рассказали о погоде в первые дни декабря
По информации синоптиков, первые дни декабря будут холодными, местами до -25 °С. До конца недели обильных осадков не ожидается.
Утром возможен туман и изморозь. Узнать прогноз погоды в Новокузнецке можно здесь.
ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 02-04 декабря 2017 г.
|
по Кемеровской области:
|
Дата
|
Температура воздуха, оС
|
Ветер
|
Явления погоды
|
ночь (мин)
|
день (макс)
|
направление
|
скорость, м/с
|
02.12
|
-19,-24,
местами -13,-18
|
-10,-15
|
Переменный
|
3-8
|
Переменная облачность, в отдельных районах небольшой снег, местами изморозь, туман, дымка, дым
|
03.12
|
-12,-17,
при прояснениях до -25
|
-6,-11
|
Переменный
|
3-8
|
Ночью в отдельных районах небольшой снег, днем без осадков
|
04.12
|
-18,-23,
местами -12,-17
|
-4,-9
|
Западный
|
3-8,
днем местами порывы до 14
|
Ночью без осадков, днем в отдельных районах небольшой снег, слабые метели
novokuznetsk.su
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