Сделали ещё опасней: Новокузнечане жалуются на демонтаж горки

Совсем недавно в Новокузнецке на площади Маяковского установили деревянную горку, а уже через несколько недель её разобрали.

«Она совсем недолго простояла. Зачем её разобрали? Горка так полюбилась детям», — недоумевают горожане.

Экспертная комиссия постановила, что деревянная горка не соответствует нужным требованиям, поэтому её частично разобрали, передаёт ВашГород.ру со ссылкой на пресс-службу администрации.

«Почему они убрали только один пролёт? Никак её не огородили. Горка стала ещё опасней! Дети теперь рискуют свалиться с такой высоты!» — считает горожанка Ольга.

В эти выходные специалисты ещё раз обследуют сооружение и вынесут вердикт – нужно ли до конца разбирать горку или модифицировать её.

Напомним, похожая ситуация произошла в прошлом году с горками на площади общественных мероприятий. Тогда местные власти в январе демонтировали горки, посчитав их опасными. Взамен был залит самый большой бесплатный каток. Но он сильно разочаровал горожан.