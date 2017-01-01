Сменял на молодых: встреча с молодёжью оказалась для полпреда важнее, чем беседа с Тулеевым

С рабочим визитом в Кузбассе побывал полпред в СФО Сергей Меняйло. Он встретился с Аманом Тулеевым.
Как сообщает пресс-служба АКО, полпред и губернатор обсудили итоги социально-экономического развития Кемеровской области за 2017 год, а также затронули острые и наиболее актуальные проблемы региона — какие в пресс-службе не уточнили.
Сообщается лишь, что Тулеев и Меняйло поговорили о региональной молодёжной политике, важности вклада в подрастающее поколение как в будущее страны.
Однако главной причиной приезда полпредал пресс-служба администрации региона называет участие в IV фестивале студенческих отрядов субъектов СФО. Сергей Меняйло побывал на церемонии открытия фестиваля.
Далее текст из сообщения пресс-службы, в котором подробно рассказывается о чём полпред говорил с молодёжью:
"За круглым столом студенты Сибири и Сергей Меняйло говорили о многом. Молодые люди интересовались мнением Сергея Меняйло о перспективных направлениях в молодежной политике, задавали вопросы «Что нужно делать студенческим отрядам, чтобы быть всё время в тренде?», поднимали проблемы воспитания патриотизма среди детей и молодежи, нужно ли возрождать студенческие стройки и многое другое.
Полпред назвал присутствующих представителями той неравнодушной молодежи, которые не плывут по течению, а создают себе трудности сами и сами же их преодолевают. «И это классно, потому что у вас есть позиция!», — подчеркнул Меняйло. Он пожелал молодым людям сохранить и пронести через всю жизнь командный дух, желание вместе трудиться, общаться, отдыхать, которые сразу чувствуются при общении со студентами".
novokuznetsk.su
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