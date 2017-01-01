Сменял на молодых: встреча с молодёжью оказалась для полпреда важнее, чем беседа с Тулеевым

С рабочим визитом в Кузбассе побывал полпред в СФО Сергей Меняйло. Он встретился с Аманом Тулеевым.

Как сообщает пресс-служба АКО, полпред и губернатор обсудили итоги социально-экономического развития Кемеровской области за 2017 год, а также затронули острые и наиболее актуальные проблемы региона — какие в пресс-службе не уточнили.

Сообщается лишь, что Тулеев и Меняйло поговорили о региональной молодёжной политике, важности вклада в подрастающее поколение как в будущее страны.

Однако главной причиной приезда полпредал пресс-служба администрации региона называет участие в IV фестивале студенческих отрядов субъектов СФО. Сергей Меняйло побывал на церемонии открытия фестиваля.

Далее текст из сообщения пресс-службы, в котором подробно рассказывается о чём полпред говорил с молодёжью: