Любой ценой: Российские футболисты узнали своих соперников в группе на домашнем чемпионате мира

Накануне прошла жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2018 года.

Сборная России узнала своих соперников по группе «А». Из корзины вытащили шары с надписями «Египет», «Саудовская Аравия» и «Уругвай».

По оценкам экспертов, у наших футболистов неплохие шансы на выход в следующий этап, чего не случалось ни разу за всю историю участия сборной России в чемпионатах мира. Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев даже заявил, что наши футболисты со стопроцентной вероятностью смогут выйти из группы.