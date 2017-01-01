Любой ценой: Российские футболисты узнали своих соперников в группе на домашнем чемпионате мира

Накануне прошла жеребьёвка чемпионата мира по футболу 2018 года.
Сборная России узнала своих соперников по группе «А». Из корзины вытащили шары с надписями «Египет», «Саудовская Аравия» и «Уругвай».
По оценкам экспертов, у наших футболистов неплохие шансы на выход в следующий этап, чего не случалось ни разу за всю историю участия сборной России в чемпионатах мира. Бывший футболист сборной СССР и ЦСКА Владимир Пономарев даже заявил, что наши футболисты со стопроцентной вероятностью смогут выйти из группы.
Чемпионат мира откроется 14 июня матчем между сборными России и Саудовской Аравии, игра пройдет на стадионе "Лужники" в Москве. 19 июня в Санкт-Петербурге российская команда сыграет с египтянами. В третьей игре группового этапа 25 июня в Самаре россияне встретятся со сборного Уругвая.
novokuznetsk.su
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