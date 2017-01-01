Лёгкое метро Новокузнецка: Власти открывают карты

На сайте «Банк идей» появился ответ на вопрос новокузнечанки об оплате проезда банковскими картами.

Как сообщает ВашГород.ру, переход на безналичный расчёт и работу без кондукторов предусмотрен проектом «Лёгкое наземное метро», реализация которого стартовала в Новокузнецке.

«У 98% жителей есть всевозможные банковские карты на руках. Просто закупить терминалы. Даже киоски с фруктами давным-давно владельцы уже модернизировали. Уже не нужно думать, как пополнять карты», — написала новокузнечанка Светлана Бессонова.

В ответе говорится, что трамвайную систему Новокузнецка превратят в лёгкое метро, который также предусматривает переход на безналичную и бескондукторную систему сбора платежей. Таким образом, пассажиры смогут приобретать билеты с помощью банковской карты.

О проекте сегодня известно очень мало. Власти дозируют информацию якобы для поддержания интереса к реализации.