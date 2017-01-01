Искусство с огоньком: В России фотограф поджёг деревню ради фотопроекта

Фотограф Данила Ткаченко поджег несколько домов в заброшенной деревне для своего фотопроекта «Родина».

В соцсетях автора скандального проекта критикуют и восхищаются, а благотворительный фонд центра возрождения культурного наследия «Крохино» пообещал обратиться в прокуратуру.

Ткаченко рассказал о проекте изданию Colta. Он уточнил, что сжигал заброшенные дома «с проваленной крышей». На вопрос, откуда он знал, что в этих домах никто не живёт, Ткаченко сказал, что «там дорога — сразу видно, ездят по ней или не ездят». «Никому ничего плохого я не делал», — отметил он.

Перед тем как сжечь дом, он разбирал вещи, оставшиеся от прежних хозяев.

«…вся эта трухляшечка начинает тебя захватывать, очаровывать. Можно засесть на чердаке и сидеть там сутками», — пояснил Ткаченко. По его словам, именно разбор старых вещей в домах без электричества и отопления в течение нескольких дней подтолкнул его «расстаться с этим радикальным образом».

А по мнению благотворительного фонда «Крохино», фотограф мог нарушить уголовный кодекс России и его действия должны проверить в прокуратуре.

На странице проекта «Родина» рассказывается, что за последние 20 лет около 23 тыс. деревень исчезло с карты России.

Ранее novokuznetsk.su рассказывал, как погибает посёлок Усть-Нарык, Мутный и другие деревни в Кемеровской области.