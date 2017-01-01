Искусство с огоньком: В России фотограф поджёг деревню ради фотопроекта

Фотограф Данила Ткаченко поджег несколько домов в заброшенной деревне для своего фотопроекта «Родина».
В соцсетях автора скандального проекта критикуют и восхищаются, а благотворительный фонд центра возрождения культурного наследия «Крохино» пообещал обратиться в прокуратуру.
Ткаченко рассказал о проекте изданию Colta. Он уточнил, что сжигал заброшенные дома «с проваленной крышей». На вопрос, откуда он знал, что в этих домах никто не живёт, Ткаченко сказал, что «там дорога — сразу видно, ездят по ней или не ездят». «Никому ничего плохого я не делал», — отметил он.
Перед тем как сжечь дом, он разбирал вещи, оставшиеся от прежних хозяев.
«…вся эта трухляшечка начинает тебя захватывать, очаровывать. Можно засесть на чердаке и сидеть там сутками», — пояснил Ткаченко. По его словам, именно разбор старых вещей в домах без электричества и отопления в течение нескольких дней подтолкнул его «расстаться с этим радикальным образом».
А по мнению благотворительного фонда «Крохино», фотограф мог нарушить уголовный кодекс России и его действия должны проверить в прокуратуре.
На странице проекта «Родина» рассказывается, что за последние 20 лет около 23 тыс. деревень исчезло с карты России.
Ранее novokuznetsk.su рассказывал, как погибает посёлок Усть-Нарык, Мутный и другие деревни в Кемеровской области.
Данила Ткаченко окончил московскую школу фотографии имени Родченко. Он лауреат многих международных премий, в том числе World Press Photo (2014) за серию фотографий об отшельниках. Среди других его известных проектов — серия фотографий секретных городов «Закрытые территории», а также проект «Монументы». В 2017 году серия Ткаченко «Опытное поле» прошла в финал «Премии Кандинского».
фото: скрин с сайте Данилы Ткаченко
novokuznetsk.su
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