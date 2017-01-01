Каких-то негров привезли из Новосибирска и выдали за Boney M: Станислав Кудряшов дал большое интервью

Продюсер дуэтов «New Age» и «Премия», главный звукорежиссёр Новокузнецкого драматического театра Станислав Кудряшов в интервью проекту InterQ рассказал, кто на самом деле выступал в Новокузнецке на День города в 2012 году под брендом известной группы.

«Нам часто доводилось на концертах работать вместе с московскими артистами. Они зачастую не то что не лучше наших, а во много раз хуже. И сколько раз мы выручали с группой «New Age» наш город Новокузнецк. Когда мне звонили из управления культуры: «Привози своих девчонок, выручай!». Потому что всё, подходит к финалу праздник, День города, а та звезда или звёзды, которых привезли… Ну как та нашумевшая история с Boney M. Ну какие же это Boney M.? Каких-то негров из Новосибирска привезли, которые выдали себя за Boney M».