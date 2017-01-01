Пробили стену: Алексей Навальный приедет в Новокузнецк

Алексей Навальный обратился к жителям Новокузнецка и пригласил их на встречу 9 декабря.

После нескольких попыток местных сторонников политика согласовать встречу, власти наконец согласились на площадку у ДК Дзержинского в Куйбышевском районе.

В видеообращении к новокузнечанам Навальный сообщил, что на встрече расскажет, как он собирается победить коррупцию и сделать нашу жизнь лучше.

Отметим, это первый визит Навального в Новокузнецк. В Кемерове политик уже побывал дважды — на открыти своего штаба в начале года и совсем недавно на встрече. О том, как местные власти пытались снизить явку на мероприятие, novokuznetsk.su рассказывал в начале ноября.

Не исключено, что в Новокузнецке 9 декабря также пройдёт немало событий, призванных стать альтернативой встрече с политиком.