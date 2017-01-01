Миллиардные растраты: Чубайс ответил на обвинения Навального

Алексей Навальный продолжает уличать политиков и бизнесменов в растратах.

На этот раз оппозиционер обвинил председателя правления компании «Роснано» Анатолия Чубайса в трате 10 миллиардов бюджетных средств на производство чехла для телефона со вторым экраном.

В ответ на эти громкие заявления, Чубайс опубликовал следующее видео и добавил «хи-хи», поставив весёлый смайлик.

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