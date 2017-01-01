Миллиардные растраты: Чубайс ответил на обвинения Навального

Алексей Навальный продолжает уличать политиков и бизнесменов в растратах.
На этот раз оппозиционер обвинил председателя правления компании «Роснано» Анатолия Чубайса в трате 10 миллиардов бюджетных средств на производство чехла для телефона со вторым экраном.
В ответ на эти громкие заявления, Чубайс опубликовал следующее видео и добавил «хи-хи», поставив весёлый смайлик.Ранее мы сообщили, что через несколько дней Навальный приедет в Новокузнецк. Он расскажет горожанам как победить коррупцию и сделать жизнь лучше.
novokuznetsk.su
Подписывайтесь на нас: Instagram, Facebook, ВКонтакте, Одноклассники