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Новость от 3 Декабря 2017

Миллиардные растраты: Чубайс ответил на обвинения Навального

Алексей Навальный продолжает уличать политиков и бизнесменов в растратах.

На этот раз оппозиционер обвинил председателя правления компании «Роснано» Анатолия Чубайса в трате 10 миллиардов бюджетных средств на производство чехла для телефона со вторым экраном. 

В ответ на эти громкие заявления, Чубайс опубликовал следующее видео и добавил «хи-хи», поставив весёлый смайлик.

Ранее мы сообщили, что через несколько дней Навальный приедет в Новокузнецк. Он расскажет горожанам как победить коррупцию и сделать  жизнь лучше.

novokuznetsk.su

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