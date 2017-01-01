Страшно жить: Почему в Кузбассе высокий уровень заболеваемости ВИЧ

Который год Кемеровская область держит первенство по количеству заразившихся ВИЧ-инфекции. Как рассказала главный областной специалист инфекционист Ольга Бородкина, такая ситуация сложилась под влиянием нескольких факторов.

Во-первых, регион очень компактный при высокой плотности населения – идеальные условия для продажи наркотиков. Во-вторых, в области много тюрем, колоний и изоляторов. Доля ВИЧ-инфицированных среди осужденных достигает 20%.

Ещё в Кузбассе хороший уровень медицины, поэтому эту болезнь просто чаще выявляют нежели в других регионах, сообщает ВашГород.ру.

Ранее мы сообщили, что на 100 тысяч населения в Кемеровской области зарегистрировано 144,93 случая новых заражений, это 3,9 тыс. инфицированных.