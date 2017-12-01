Выше инфляции: Дворкович прокомментировал рост цен на бензин

По словам вице-премьера РФ Аркадия Дворковича, по итогам 2017 года рост цен на бензин в России может быть выше инфляции.

«Из-за повышения налогов мы наблюдаем рост цен на топливо. Но рост не критичный. Сейчас инфляция очень низкая, может быть цены на бензин именно внутри года вырастут чуть больше», — передаёт его слова Газета.ру.

Напомним, за прошлую неделю в Кузбассе стоимость бензина выросла почти на рубль. Причём на автозаправках ценники менялись чуть-ли не каждый день.