Долг платежом красен: Работникам шахты «Заречная» выплатили задолженность в 91,5 млн рублей

Более трёх тысяч работников АО «Шахта «Заречная» получили зарплату за октябрь. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в общей сложности был погашен долг в размере 91,5 млн руб.
В конце ноября работники АО «Шахта «Алексиевская» получили свои деньги – более 27 млн руб., передаёт ВашГород.ру.
В целом за этот год органы прокуратуры внесли 28 представлений в связи с долгами по зарплате на предприятиях УК «Заречная». Было выплачено долгов по зарплате более 940 млн. руб.
Для справки:
В ноябре были признаны банкротами угольная компания «Заречная» (долг — 33,4 млрд руб.) и основные производственные активы компании — шахты «Заречная» (46,2 млрд) и «Алексиевская» (27,5 млрд). На предприятиях введено конкурсное производство до мая 2018 года. Ранее о погашении долгов по зарплате перед работниками УК «Заречная» сообщал заместитель губернатора Кемеровской области по ТЭК и экологии Евгений Хлебунов, связывая это с переходом активов компании под контроль новосибирской компании «Торгово-промышленный союз».
novokuznetsk.su
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