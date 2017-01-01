Долг платежом красен: Работникам шахты «Заречная» выплатили задолженность в 91,5 млн рублей

Более трёх тысяч работников АО «Шахта «Заречная» получили зарплату за октябрь. Как сообщили в пресс-службе прокуратуры, в общей сложности был погашен долг в размере 91,5 млн руб.

В конце ноября работники АО «Шахта «Алексиевская» получили свои деньги – более 27 млн руб., передаёт ВашГород.ру.

В целом за этот год органы прокуратуры внесли 28 представлений в связи с долгами по зарплате на предприятиях УК «Заречная». Было выплачено долгов по зарплате более 940 млн. руб.