Весёлый и находчивый: Масляков уволился из КВН из-за конфликта интересов

Президент международного союза КВН Александр Масляков уволился с поста директора ГУП «Московский молодежный центр «Планета КВН».

В сообщении пресс-службы Союза говорится, что он ушёл по собственной инициативе. Однако ранее Transparency International опубликовала расследование, в котором рассказала о конфликте интересов в центре «Планета КВН», которым управляет Масляков.

В расследовании сообщалось, что здание бывшего кинотеатра «Гавана», после того как оно отошло Московскому молодежному центру «Планета КВН», было передано его руководителем Масляковым в собственность ТТО «АМиК», учредителем которого является он сам. Авторы расследования усмотрели в этом конфликт интересов, поскольку Масляков по закону не имел права совмещать руководство ГУПом с предпринимательской деятельностью. В расследовании также утверждалось, что правительство Москвы уволило Маслякова с должности директора ГУПа приказом от 21 июля 2017 года после прокурорского реагирования.

В пресс-службе уточнили, что свое увольнение с поста директора ГУП Масляков инициировал еще в начале 2017 года «в связи с необходимостью приведения его трудовой деятельности в соответствие с требованиями федерального законодательства».

«Однако в связи с рядом обстоятельств, в том числе некоторых бюрократических моментов, этот процесс несколько затянулся. В то же время это увольнение произведено в полном соответствии с требованиями закона», — говорится в комментарии пресс-службы.

Кроме этого, как пояснила пресс-служба союза, Маслякову ничего не известно об обстоятельствах прокурорской проверки, инициированной по жалобе Transparency International. На момент поступления запроса из прокуратуры Масляков уже не состоял в должности директора ГУП, пишет РБК.

«Насколько известно, по результатам этой проверки никакие меры реагирования не принимались. Таким образом, доводы организации Transparency International не подтвердились», — добавили в пресс-службе.

novokuznetsk.su

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