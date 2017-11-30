Завеса тайны: Медведев разрешил госкомпаниям засекретить поставщиков

Премьер-министр Дмитрий Медведев освободил госкомпании от обязанности раскрывать поставщиков и подрядчиков, получающих контракты.

Постановление, которое подписал председатель правительства, разрешает госкомпаниям ограничиться публикацией в реестре закупок обезличенной информации о результатах, способе, цене закупки – без данных о победителе. Контракты с субподрядчиками еще больше уйдут в тень – поиск информации о них закрывается. Эта мера введена до до 1 июля 2018 г.

При этом, по словам экспертов, сохранится необходимость публиковать сами контракты.

Как пишут «Ведомости» со ссылкой на источник близкий к «Роснефти», госкомпании беспокоит перспектива обнаружения информации о внутригрупповых и финансовых сделках. С помощью новой меры компании планируют обходить санкции, защитив сведения о контрагентах.

Из-за санкций регулярно возникают проблемы при работе с крупными подрядчиками, в том числе и российскими, которые боятся огласки сотрудничества, – речь о технологиях, которые очень сложно заменить, говорит человек, близкий к «Роскосмосу».

Тем, кто после 2 августа 2017 г. совершил «существенную транзакцию» с российской компанией из составленного госдепартаментом перечня, грозят те же санкции, что и российскому бизнесу (замораживание счетов, ограничение экспорта американских товаров в адрес нарушителя, запрет на займы в США, отказ в американских визах).

А юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь уверена, что санкции — не основная причина.